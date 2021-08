Reacția Maiei Sandu la filmulețul trucat: Nu am vorbit niciodată…

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat inregistrarea trucata in care aceasta apare alaturi de Ilan Șor, liderul Partidului Politic Șor și care ar aparține omului de afaceri, Veaceslav Platon, obținut de ofițerii SIS, in urma unor percheziții. Maia Sandu a declarat ca imaginile video sunt niște falsuri și niciodata nu a vorbit cu Ilan Șor, iar despre acest caz a aflat aseara. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Cabinetul din umbra” de la Jurnal TV.