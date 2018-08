Stiri pe aceeasi tema

- MAE a reactionat, joi, la declaratiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, sustinand ca este inacceptabila orice asociere intre cetatenii unei tari si un fenomen infractional.

- "In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, va inaintez alaturat, sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea…

- Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea offshore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme in Marea Neagra pentru exploatarea de petrol și gaze naturale sa anunțe ca se retrag din Romania. Oamenii de afaceri susțin ca modificarile aduse legii in Parlament nu respecta ințelegerile…

- Incepand cu data de 1 iulie vor intra in vigoare preturile avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanta (FUI) clientilor finali din portofoliul propriu, autoritatea anuntand vineri ca a aprobat scaderea,…

- Abrogarea infractiunii de abuz in serviciu anuntata voalat de Liviu Dragnea ar arunca in aer sute de dosare aflate pe rolul instantelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda si coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru aceasta infractiune. Prejudicii de sute de milioane de euro raman nerecuperate.…

- Anul acesta va fi unul al investitiilor in Romania, iar in acelasi timp intreprinderile mici si mijlocii autohtone sunt afectate de faptul ca nu apartin spatiului Schengen, a declarat, ieri, intr-un forum de specialitate, Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Propunerile legislative vizeaza modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 pentru a defini, a preveni si a interzice violenta psihologica in spatiile destinate educatiei. De asemenea, modificarea legii educatiei, prevede si posibilitatea ca cei implicati in actiuni de bullying, atat…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, prin care se actualizeaza definitia conceptului de terorism. Proiectul vizeaza actualizarea conceptului de terorism, reprezentand “acele…