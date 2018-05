Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor externe a reacționat, dupa ce Palestina și-a chemat, pentru consultari, ambasadorul de la București și spune este necesara evitarea acțiunilor care pot compromite procesul de pace, reiterand poziția principala a Romaniei privind soluția existenței statelor Israel și Palestina,…

- Diplomati din Romania, Ungaria si Cehia au blocat vineri o initiativa a Uniunii Europene, lansata de Franta si alte state membre UE, care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, potrivit presei israeliene. In replica, ministrul palestinian de Externea condamnat pozitia celor trei state,…

