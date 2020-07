Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat al 34-lea titlul din istorie cu o etapa inainte de final, dupa 2-1 cu Villarreal. Antrenorul Zinedine Zidane, 48 de ani, s-a declarat extrem de fericit și mai mulțumit decat in momentele in care a luat Liga cu Real. Jucatorii au taxat comportamentul rivalilor și au remarcat progresul…

- Șeful DSU Raed Arafat i-a invitat pe cei care pun la indoiala situația in care se afla Romania sa priveasca in ochi familiile eroilor cazuți la datorie și sa le spuna ca rudele lor au murit din cauza unei „farse”. Reacția lui Arafat vine dupa ce un medic din Olt, diagnosticat cu COVID, a murit. „Azi…

- Numarul zilnic al deceselor provocate de noul coronavirus in Spania s-a mentinut pentru a sasea zi consecutiv sub o suta, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 56 de noi decese, a anuntat vineri Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit agentiilor EFE si Reuters.Insa acest bilant comunicat…

- Portarul belgian Thibaut Courtois, de la echipa de fotbal Real Madrid, nu este de acord ca titlul din Spania sa fie acordat echipei FC Barcelona, care are doar doua puncte avans fata de madrileni, care insa stau mai bine la confruntarile directe, relateaza EFE. ''Daca maine s-ar opri campionatul…

- Ministrul spaniol al Sanatații nu crede ca actualul sezon de La Liga se va mai relua. La fel spune și un reputat doctor iberic afirma: „Fotbalul va fi imposibil in urmatoarele luni”. Barcelona și Real Madrid vor opri astfel lupta la titlu. ...

- Atacantul lui Real Madrid a donat 500.000 de euro pentru lupta impotriva noului coronavirus din Spania.Bale a donat aceeasi suma de bani si in Marea Britanie, insa a tinut ca donatia facuta in Spania sa fie tinuta secreta, potrivit mediafax.ro. Citește și: Mișcare in plina stare de…

- Conform oficialilor de la Madrid, ultimele raportari oficiale arata, vineri, 3105 de pacienți cu COVID -19 vindecați și doar 2796 de cazuri nou aparute. De asemenea, si numarul deceselor nou inregistrate e foarte mic – 367 de cazuri. Guvernul spaniol discuta cu liderii regionali un prim plan de relaxare…