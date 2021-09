ISU Harghita: Buletin informativ - 22.09.2021

BULETIN INFORMATIV 16 persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, in ultimele 24 de oreIn cursul zilei de ieri, 21 septembrie a.c., echipajele SMURD au actionat pentru acordarea masurilor de prim ajutor pentru 16 persoane aflate in dificultate, dintre care 2 victime ranite in urma unor accidente rutiere, produse… [citeste mai departe]