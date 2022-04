Militarii ucraineni au preluat controlul asupra zonelor din jurul capitalei Kiev, dupa ce soldații ruși s-au retras, lasand in urma lor un peisaj dezolant. 150 de trupuri neinsuflețite ale civililor au fost lasate de izbeliște, pe strazile pustii ale orașelor-fantoma. Reacția halucinanta a liderului ucrainean Volodimir Zelenski. Masacrul de la Bucha l-a revoltat pe președintele […] The post Reacția lui Volodimir Zelenski dupa masacrul de langa Kiev. Ce a cerut președintele Ucrainei appeared first on IMPACT .