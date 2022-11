Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit in urma cu 2 ani dupa 9 ani de relație. Actorul a suferit cumplit in urma separarii și a aratat abia acum imagini din perioada in care plangea dupa fosta lui iubita. Deși aveau planuri mari impreuna, Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit.…

- Vlad Gherman a reacționat intr-un mod amuzant, dupa ce s-a speculat ca iubita lui, Oana Moșneagu, ar fi insarcinata. Actorul, in varsta de 29 de ani, nu se grabește sa devina tata. Zilele trecute, Oana Moșneagu a fost fotografiata cand se afla la doctor și iți ținea mana pe burta. De la acest gen pana…

- Pe langa faptul ca sunt colegi de platou, Oana Mosneagu și Vlad Gherman traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. Cu toate ca la inceput relația lor nu a fost pe placul fanilor, aceștia au ajuns sa fie apreciați imediat.

- Momentele fericite șe țin lanț de Vlad Gherman. Dupa ce viața lui a fost cuprinsa de suferința dupa desparțirea de Cristina Ciobanașu, destinul ii aduce actorului doar bucurii. Acesta are o relație fericita cu Oana Moșneagu, iar acum familia lor s-a marit. Vlad Gherman a impartașit cu fanii de pe Instagram…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu iși condimenteaza relația cu multe experiențe speciale traite impreuna, iar cea de mai noua a inclus drumul cu mașina pana in Grecia. Actorul și iubita lui au fost deja in mai multe vacanțe impreuna, dar o calatorie cu mașina pana in și prin meleagurile grecești nu bifasera…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt impreuna de cateva luni bune și traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare și s-au indragostit unul de altul pe parcurs. Recent, cei doi au postat un videoclip, pe rețelele sociale, acolo unde actorul a tras-o la raspundere…

- In timp ce se aflau pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezinta impreuna, Cristina Ciobanașu l-a surprins pe Vlad Gherman ca ii scrie actualei iubite, Oana Moșneagu. Iata cum a reacționat celebra actrița!