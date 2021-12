Stiri pe aceeasi tema

- Ex-premierul, Vlad Filat, a venit cu un comentariu referitor la decizia CtEDO pe un capat de acuzare, care viza incalcarea prezumției nevinovației la ridicarea imunitații acestuia. „Hotararea nedefinitiva CtEDO de astazi, nu se refera la procesul de judecata in care am fost condamnat. Ilegalitațile…

- Nu e o decizie definitiva si nu se refera la procesul de judecata in care am fost condamnat. Este reactia ex-premierului Vlad Filat la hotararea CEDO, publicata marti, privind neincalcarea prezumptiei nevinovatiei.

- O absurditate si o incercare a autoritatilor de a justifica ilegalitatile comise la adresa mea, e reactia lui Alexandr Stoianoglo, dupa ce Procuratura Anticoruptie a anuntat finalizarea urmaririi penale pentru acuzatia de depasire a atributiilor de serviciu.

- Aproape de finele lunii octombrie 2020, Constantin Conortos, procuror in cadrul DNA Constanta, a dispus trimiterea in judecata, alaturi de alte persoane, a fostilor pimari Radu Mazare si Decebal Fagadu. Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au fost investiti sa solutioneze contestatiile formulate,…

- In Sectiunea Documente puteti consulta Hotararea nr. 9555 2021 a Judecatoriei Constanta, HCL 250 2019, dar si Dispozitia nr. 679 2004 semnata de fostul primar Radu Mazare. Judecatorii din oras au fost chemati sa decida soarta unui lot de peste 3.600 de metri patrati din Portul Tomis, dupa ce, in baza…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu a venit cu o reacție, dupa ce Bașcana Gagauziei, Irina Vlah l-a dat in judecata, dupa ce acesta ar fi prezentat informații „calomnioase”, la o intalnire cu alegatorii. Speakerul a declarat in cadrul emisiunii In PROfunzime de la ProTV ca o sa „discute in istanța”.

- Antrenorul Zeno Bundea (43 de ani), fost jucator la Universitatea Craiova, FC Național și Rapid, a fost suspendat ieri pentru 18 jocuri și a primit o penalitate de 1.500 lei, dupa ce a agresat o arbitra in timpul meciului pe care echipa lui de juniori U15 Zenit Fotbal Oradea l-a disputat pe 20 septembrie…

- Membrul Partidului Schimbarii, fost consilier prezidențial, Sergiu Tofilat il va acționa in judecata pe liderul Partidului Democrația Acasa, Vasile Costiuc. Reacția vine dupa ce, acum doua zile, intr-un live pe facebook, Costiuc a declarat ca „Tofilat ar fi primit 50 mii de dolari lunar de la MoldovaGaz”.…