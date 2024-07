Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara de la ora 22 are loc partida derby din etapa a 2-a din Superliga, in care CFR Cluj intalnește, in deplasare, pe Rapid București.Meciul din Giulești se anunța echilibrat, ambele echipe avand pretenții la un loc in play-off și chiar la obținerea titlului. La conferința de presa , Dan…

- Ioan Varga (65 de ani), patronul de la CFR Cluj, a anunțat ca incearca sa il aduca la echipa lui pe Louis Munteanu (22), atacantul Fiorentinei. Finanțatorul CFR-ului considera ca echipa lui are nevoie de intariri și vrea sa le dea lovitura celor de la FCSB și Rapid, cluburi care au incercat la randul…

- Rapid se pregatește de reorganizarea managementului dupa sezonul dezastruos la capatul caruia a terminat pe locul 6 in Superliga. Giuleștenii au așteptari mari de la viitoarea stagiune, cu Neil Lennon pe banca, antrenorul nord-irlandez care a facut-o de cinci ori campioana pe Celtic Glasgow. ...

- Rapid București a terminat play-off-ul SuperLigii cu o victorie impotriva campioanei FCSB, iar gruparea giuleșteana a anunțat luni ca a dat lovitura pentru urmatorul sezon: Neil Lennon a fost numit in funcția de antrenor principal.

- La turneul Kings World Cup, organizat de Gerard Pique in perioada 26 mai - 8 iunie, va participa și un fost mijlocaș din Superliga. Dupa succesul Kings League, campionatul de mini-fotbal care a depașit audiența La Liga in Spania in 2023, catalanul a dezvoltat un nou concept, menit sa popularizeze competiția…

- ​Dan Petrescu a revenit cu un succes pe banca celor de la CFR Cluj. Ardelenii s-au impus in derby-ul cu Rapid București, scor 3-2, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 8 a play-off-ului SuperLigii Romaniei.

- Un singur punct a obținut in șapte etape de play off Rapid București dupa ce a fost invinsa luni, in epilogul etapei, de Universitatea Craiova. Crețu a marcat golul victoriei oltenilor in ultimul minut suplimentar de joc. Craiovenii urca pe locul doi in clasament, la egalitate de puncte cu CFR Cluj.

- Dupa doua victorii consecutive in fața rivalilor din lupta pentru locul 2 in Superliga, Universitatea Craiova și CFR Cluj, constanțenii sunt deciși sa repete performanța și in duelul cu Rapid București. In cazul unei victorii, Farul se va distanța la 7 puncte de giuleșteni. Farul - Rapid se joaca miercuri,…