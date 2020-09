Situație delicată pentru candidatul PSD la Primăria Scurtu Mare

You are here: Home » Politic » Situație delicată pentru candidatul PSD la Primăria Scurtu Mare Situație delicată pentru candidatul PSD la Primăria Scurtu Mare 15/09/2020 13:530 comments Primăria comunei Scurtu Mare e condusă de opt ani de social-democratul… [citeste mai departe]