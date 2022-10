Stiri pe aceeasi tema

- Violeta și Radu Ștefan, copiii artistului Ștefan Banica Jr. vor aparea intr-o noua serie Liceenii , poate cel mai indragit film romanesc. Povestea va fi adaptata la problememe contemporane.

