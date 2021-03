Reacția lui Selly după ce a fost amendat de ziua lui: „Susțin cu tărie că legea e complet stupidă” Selly a implinit in ultimul weekend din februarie varsta de 20 de ani și a ajuns in atenția presei mondene cu petrecerea privata pe care a dat-o de ziua lui. Selly a distribuit pe rețelele de socializare diverse momente din timpul petrecerii, iar Poliția s-a autosesizat și l-a amendat pe celbrul vlogger , dar și pe unii invitați, pentru nerespectarea masurilor de proetecție impuse in pandemie. „Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public, pe o rețea de socializare, cu privire la faptul ca a fost organizat un eveniment privat, la data de 28 februarie a.c., polițiștii orașului Snagov s-au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a postat un material video pe canalul sau de youtube in care vorbește despre amenda primita de la poliție in urma petrecerii organizate de ziua lui. Selly spune ca legea „este complet idioata” deoarece in club unde ”stau lipiți unul de altul” e…

- Vloggerul Selly, pe numele real Andrei Selaru, a publicat pe contul sau de YouTube un material video in care vorbeste despre amenda primita de la politie in urma petrecerii de ziua sa. Vedeta spune ca legea „este foarte stupida” deoarece „cluburile sunt pline“ si regulile nu se aplica „pentru toata…

- Intr-un raspuns pe YouTube, acolo unde este urmarit de aproape 3 milioane de oameni, Selly a adresat pentru prima data problema petrecerii din weekend, acolo unde și-a invitat prietenii, pe malul Lacului Snagov. Selly spune ca a fost acuzat de doua lucruri: faptul ca a incalcat normele sanitare in vigoare,…

- Andrei Șelaru a implinit 20 de ani și a dat o petrecere cu zeci de invitați in ciuda pandemiei de coronavirus și a regulilor care interzic organizarea de evenimente private. Selly și-a sarbatorit ziua alaturi de prieteni fara sa mai țina cont de regulile de protecție sanitara. Vloggerul a primit o…

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut sub numele Selly, a fost amendat de polițiștii din Ilfov pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Contactat de ziar, Selly a afirmat ca „sunt la masa, nu pot vorbi”. Sancțiunile Poliției au venit in urma…

- Odata cu pandemia de coronavirus, s-a emis o lege prin care actele de identitate expirate POT fi folosite pe o anumita perioada de timp. Totuși, funcționarii din unele instituțiii publice NU vor sa accepte actele expirate, nerespectand astfel legea prin necunoașterea ei. Anul trecut, in luna martie,…

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca este nevoie de o reanalizare a Legii salarizarii, astfel incat sporurile sa fie legate de performanta, dar a anunțat ca eventuala taiere sau plafonare a sporurilor incasate de bugetari nu va fi facuta prin ordonanța de urgența, ci prin amendamente la legea bugetului.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.077.520 de teste RT-PCR și 23.872 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.361 de teste RT-PCR (18.552 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.809…