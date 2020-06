Stiri pe aceeasi tema

- Bacalaureatul fara seaman din acest an a ajuns la a treia proba. Absolvenții de liceu s-au intors in salile de examen pentru testul de matematica sau istorie. Desigur, dupa ce au trecut de proba eliminatorie a termometrului.

- La cei 18 ani ai sai Andrei Șelaru a devenit foarte cunoscut, fiind cel mai bine platit vlogger. Selly, pe numele lui de scena, a sustinut luni, la liceul sau din Craiova, prima proba la Limba si literatura romana. ”Regele YouTube-ului”, cunocut și ca vlogger, actor sau solist al trupei 5Gang, a facut…

- "Asta sa fie „Romania educata” a dlui Iohannis? Declarația unui oficial al guvernului Orban care spune ca la Evaluarea Naționala din acest an un elev ar fi putut lua, fara meditații, nota de 5-6 este recunoașterea colapsului in care guvernul PNL a dus invațamantul romanesc. Adica guvernanții…

- Cunoscutul vlogger in varsta de doar 19 ani este in prag de examenul maturitații, cunoscut și ca Bacalaureatul de care toți se tem. Ce spune Selly despre acest nou pas in viața și ce planuri are pentru urmatorii ani?

- Probleme serioase de sanatate pentru Selly, cel mai cunoscut vlogger de la noi din țara. Tanarul, in varsta de numai 19 ani, a dezvaluit ca sufera de hernie de disc, un diagnostic primit in urma unui episod șocant care l-a lasat paralizat timp de mai bine de o ora.

- Incepand cu data de 2 iunie, elevii din clasele terminale vor reveni la scoala pentru a se pregati pentru examenele nationale. Iata ce subiecte au avut de rezolvat absolventii de clasa a VIII-a la Matematica in 2019: Citeste si Calendar Bacalaureat 2020. Cand incep probele…

- Ministerul Educației a publicat o noua serie de modele de subiecte pentru elevii din clasele a XII-a, care susțin examenul de Bacalaureat in iunie 2020. Potrivit ministerului, cerințele pentru fiecare materie de examen au fost formulate doar din materia de pe semestrul I.