Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistaru spune ca i-au placut multe melodii de la concursul Eurovision dn acest an, desfașurat la Rotterdam, in Olanda. Ii place cum a cantat Roxen, dar crede ca nici piesa, nici spectacolul nu au...

- O veste trista a venit aseara pentru romani chiar de pe scena de la Rotterdam. Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, nu s-a calificat in marea finala de sambata, 22 mai. Așa cum probabil va așteptați, Mihai Traistariu a reacționat imediat dupa prestația artistei și a adus cuvinte dure la…

- Cântareața clujeanca Roxen și delegația României nu au putut participa la ceremonia de deschidere a concursului Eurovision care a avut loc duminica seara, 16 mai, la Rotterdam, în Olanda. Cauza a fost cea a unui caz de COVID-19, depistat…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision, a dezvaluit ca sursa de inspiratie pentru melodia „Amnesia” a reprezentat-o un diagnostic grav primit cand avea varsta de 14 ani. La Rotterdam, unde se afla pentru a-si pregati show-ul din cadrul concursului muzical, Roxen a dezvaluit, intr-un interviu…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a avut duminica prima repetitie oficiala pe scena concursului de la Rotterdam. Cantareața aduce in fata povestea unei fete singure, care se lupta cu starile ce-i sunt controlate de mediul exterior.

- Echipa care va reprezenta Romania la Eurovision a plecat in aceasta dimineața catre Rotterdam. Roxen va urca pe scena cu melodia Amnesia. Ediția din acest an va fi una speciala, avand in vedere masurile de distanțare. Doar 3.

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Așteptarea a luat sfarșit! Roxen are piesa pe care o va interpreta pe marea scena Eurovision! Melodia „Amnesia” a fost lansata astazi, cu tot cu videoclip, și este o calatorie intr-o lume a sentimentelor.