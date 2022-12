Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor nu iși ascunde preferințele și parerile pe teme controversate, iar azi a transmis un mesaj tranșant celor care i-au trimis manele cu dedicații in mediul online. Actorul le-a cerut respectivelor persoane sa nu-l mai urmareasca in mediul online daca nu sunt de acord cu el.

- In ultima perioada, Razvan Fodor a stat departe de rețelele de socializare, iar in urma zecior de intrebari venite din partea fanilor ingrijorați, prezentatorul TV a facut un video, in care a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Am bagat mana in buzunar și ghici ce am gasit, Instagramul. Glumesc,…

- Pana in urma cu cateva zile, Razvan Fodor a cam „disparut” de pe rețelele de socializare, fapt ce i-a ingrijorat pe fani. Actorul a dezvaluit adevaratul motiv pentru care nu a mai postat in mediul online o perioada. Ce le-a marturisit urmaritorilor.

- Ce face Cabral atunci cand are timp liber? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe prezentatorul TV alaturi de un prieten in oraș, insa soțul Andreei Ibacka nu parea deloc liniștit. Iata cum a decurs intalnirea celor doi!

- Sa fie Oana Zavoranu insarcinata? Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca astazi este o zi mare și fericita pentru ea. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și susțin ca Oana Zavoranu ar fi insarcinata, dupa ce a postat mesajul controversat pe rețelele de socializare.

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a incercat sa se foloseasca de un interviu acordat lui Alex Dima pentru a se promova pe rețelele sociale și pentru a-și acoperi nerealizarile din perioada in care a deținut funcția de președinte al CJ Maramureș. Astfel, sperand ca o asociere cu realizatorul emisiunii ”Romania,…

- Artista Carmen de la Salciua, fosta soție a lui Culița Sterp, și Marian Corcheș s-au casatorit astazi in secret, dupa ce la inceputul lunii septembrie au anunțat ca au amanat nunta. Interpreta de muzica populara a facut primele declarații și a publicat pe contul de socializare imagini cu ea și cel care…

- In ediția de aseara, „Chefi la cuțite”, Gina Pistol s-a intors alaturi de colegii ei, dupa ce in timpul filmarilor pentru acest sezon, vedeta a fost nevoita sa lipseasca, din cauza Covid- 19. Irina Fodor i-a luat locul, in primele diții. Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au reacționat…