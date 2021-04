Reacția lui Raed Arafat după valul de proteste. Va renunța sau NU la restricții? Raed Arafat , șeful DSU, a vorbit, despre protestele care s-au desfașurat in toata țara, in ultimele zile. Acesta a precizat ca ințelege nemulțumirea oamenilor, dar restricțiile nu pot fi ridicate din acest motiv. „Nu s-a pus problema sa relaxam din cauza protestelor. Proteste au fost și in alte țari și ați vazut ca și in celelalte țari masurile lor au continuat. Este de ințeles de ce protesteaza o parte din lume. Este acest sentiment ca nu mai putem, ca nu mai merge, ca de ce masurile continua și nu s-a rezolvat problema. E foarte greu sa explici la oameni de fapt comportamentul unor astfel de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Creșterea este lenta, nu este rapida, dar totuși este o creștere. De alaltaieri creșteri de 0,1, de 0,2 au fost in 32 de județe. Asta ne atenționeaza ca situația nu este stabila. De asta s-au luat unele masuri, chiar mai ușoare decat in altre țari, care ne permit sa controlam situația și sa mearga…

- „Așteptatul la coada din pacate se intampla, deși exista niște reguli foarte clare despre cate persoane trebuie sa fie intr-un magazin, corelat cu metrii patrați ai magazinului, lucru ce va fi intarit prin Hotararea de Guvern care a fost aprobata. Masurile care se iau la peste 4 la mie și la peste…

- „Așteptatul la coada din pacate se intampla, deși exista niște reguli foarte clare despre cate persoane trebuie sa fie intr-un magazina, corelat cu metrii patrați ai magazinului, lucru ce va fi intarit prin Hotararea de Guvern care a fost aprobata. Masurile care se iau la peste 4 la mie și la peste…

- Raed Arafat, ATAC la adresa „medicului minune”: „Aceste situații pun viața oamenilor in pericol” Situația medicului „minune” atinge noi culmi. Seful UPU-SMURD Bihor a atras recent atenția ca dupa mediatizarea cazului doctoritei Flavia Grosan, care a declarat ca in spitale sunt omorati pacienti inclusiv…

- Raed Arafat a declarat, la Digi24, ca saptamana aceasta urmeaza sa fie aprobate restricții suplimentare, inclusiv o carantina prelungita pe timp de noapte, despre care spune ca este o masura care poate sa reduca contactul și mobilitatea care duc la raspandirea virusului Sars-Cov-2. Șeful DSU a mai precizat…

- Raed Arafat susține ca este posibil ca numarul de cazuri de Covid-19 sa mai creasca in Romania, insa autoritațile vor lua toate masurile necesare pentru a impiedica un lockdown total. Șeful DSU a spus la Digi24 ca in ceea ce privește Paștele de anul acesta, nimeni nu dorește limitarea drepturilor la…

- Raed Arafat a fost intrebat despre ceea ce s-ar putea intampla in cel de-al treilea val al pandemiei de Coronavirus in Romania, si daca s-ar putea impune din nou carantina generala in toata tara, seful DSU afirmand ca acest lucru nu este luat in discutie acum. Raed Arafat spune ca desi nu se pune problema…

- Pandemia nu s-a terminat, chiar daca situația este una buna, stabila, spune secretarul de stat Raed Arafat. In situația in care apar focare ca urmare a deschiderii școlilor, se vor lua masuri de carantina zonala, insa, in prezent, lockdown-ul este exclus.