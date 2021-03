Stiri pe aceeasi tema

- Un protest anti-masca, anti-vaccinare obligatorie și anti-restricții are loc, miercuri seara, in București, la Arcul de Trimf. Cateva persoane au infruntat ninsoarea și s-au adunat pentru a protesta impotriva restricțiilor impuse de Guvernul Florin Cițu. Diana Șoșoaca, senatoare, le cere romanilor…

- Masurile locale au rolul de a evita impunerea unui set de restricții la nivel național, a explicat șeful DSU Raed Arafat, sambata, intr-o intervenție la Digi 24. De asemenea, acesta a recomandat sa respectam masurile de prevenție și sa evitam intalnirile nejustificate pentru a stopa raspandirea virusului.…

- Timișul primește suplimentar, de la bugetul de stat, 66 de milioane de lei, din cotele de TVA, sumele fiind folosite pentru investiții. Se pare ca drumurile primarului Timișoarei, Dominic Fritz, la București au facut minuni, orașul primind sume de la bugetul de stat pentru proiecte care, in principiu,…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…

- Florin Cițu a a transmis condoleanțe familiilor indoliate și a prezentat filmul intervenției din dimineața zilei de vineri de la incendiul de la Institutul „Matei Balș”.„Transmit condoleanțe familiilor indoliate in urma tragediei din aceasta dimineața de la Institutul „Matei Balș”.La cateva minute…

- Situație dramatica la Institutul „Matei Balș”, dupa ce patru persoane și-au pierdut viața in incendiul izbucnit, iar alte peste 100 au fost evacuate. Ce spune Raed Arafat despre aceasta situație? Reacția lui Raed Arafat, ce spune șeful DSU Un incendiu devastator a avut loc la Institutul „Matei Balș”…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri ca tulpina noua de coronavirus, care a fost identificata deja și in București, nu aduce o simptomatologie mai grava, ci este mai contagioasa și aduce un numar mai mare de persoane infectate. Citește și: Judecatorii…