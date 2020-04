Stiri pe aceeasi tema

- La polul opus se afla Razvan Fodor și Sorin Bontea, care au intrat primii in finala, alaturi de Adda și Catalin Rizea și Speak și Ștefania. CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Sorin Bontea si Razvan Fodor si-au asigurat locul in finala Asia Express Cei doi au fost imbrațișați de toți prezenți,…

- Alex Abagiu a dat carțile pe fața, in direct, marți, la „Xtra Night Show”, și a explicat motivul real din spatele tensiunilor din relația cu Radu Vladuț, in „Asia Express”, sezonul 3.

- Ce s-a intamplat in Asia Express, sezonul 3, ediția 27. S-a plans serios! Concurenții au primit mesaje emoționante de acasa, de la familie și prieteni. Alții au facut sau au primit declarații de dragoste, dupa ce au luptat in probe istovitoare! Alex Abagiu și Radu Vladuț s-au certat din cale-afara!

- Alex Abagiu și Radu Vladuț au fost surprinși sa afle de la Gina Pistol ca au primit imunitate, in „Asia Express”, sezonul 3, ediția 27. Trei echipe au ajuns la cursa pentru ultima șansa.

- O noua seara de duminica, o noua ediție Asia Express. De aceasta data, noul episod a inceput cu fast, Alex Abagiu fiind sarbatorit de concurenți. De asemenea, norocul s-a ținut lanț de el și de colegul lui, Radu Vladuț, intrucat au caștigat banuți și au decis ordinea in care vor pleca concurenții in…

- Ultimele ediții ale emisiunii ”Asia Express” au fost explozive, iar o prezența inedita in cadrul show-ului a fost nimeni altul decat Irinel Columbeanu, care s-a alaturat echipei Radu Vladuț și Alex Abagiu.

- In ediția de duminica seara, 8 martie, Irinel Columbeanu aintrat in competiția Asia Express, alaturi de Alex Abagiu și Radu, dupa ceaceștia s-au ales cu un „handicap”.In etapa precendenta, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț aufost la un pas de eliminare, iar acum, in cea de-a patra etapa, cei doi au avutun…

- Trei echipe - Alina Ceușean și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și Radu Vladuț și Sorin Bontea și Razvan Fodor - au intrat in cursa pentru prima amuleta in valoare de 1000 de euro, insa norocul a fost doar de partea a doi concurenți.