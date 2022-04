Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei convorbiri cu premierul ungar Viktor Orban, Putin a evocat in special „provocarea grosolana si cinica din partea regimului de la Kiev in orasul Bucea”, potrivit unui comunicat al Kremlinului.Aceasta este prima reactie a presedintelui rus in acest caz care a provocat o profunda indignare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat miercuri drept o ''provocare grosolana si cinica'' a autoritatilor ucrainene descoperirea unor cadavre de civili in orasul Bucea, langa Kiev, dupa retragerea fortelor ruse, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Militarii ucraineni au preluat controlul asupra zonelor din jurul capitalei Kiev, dupa ce soldații ruși s-au retras, lasand in urma lor un peisaj dezolant. 150 de trupuri neinsuflețite ale civililor au fost lasate de izbeliște, pe strazile pustii ale orașelor-fantoma. Reacția halucinanta a liderului…

- Rusia si-a revizuit strategia de razboi din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului si a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o data tinta la inceputul lunii mai. Dupa mai mult de o luna de razboi, fortele terestre rusesti nu au reusit sa pastreze controlul asupra zonelor…

- Fostul președinte Donald Trump a recunoscut ca credea ca președintele rus Vladimir Putin incerca doar „sa negocieze” atunci cand a trimis trupe la granița cu Ucraina și a fost „surprins” cand liderul Kremlinului a invadat efectiv țara.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si-a exprimat ''sprijinul puternic'' pentru omologul sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica, marti, in timp ce trupele ruse continuau invadarea Ucrainei, potrivit unui comunicat al Kremlinului, relateaza AFP. ''Nicolas Maduro si-a exprimat sprijinul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat joi invazia rusa din Ucraina cu actiunile Germaniei naziste din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. „Rusia a atacat Ucraina intr-un mod las si suicidar, asa cum a facut si Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial”,…

- Kremlinul a transmis marti ca afirmatiile facute de partea franceza conform carora presedintele rus Vladimir Putin i-ar fi promis omologului sau francez Emmanuel Macron ca Moscova nu va efectua pentru moment noi manevre in apropierea Ucrainei "nu sunt corecte", relateaza Reuters, scrie AGERPRES.…