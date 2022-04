Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat, informeaza Interfax și TASS. Jirinovski este apropiat de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat joi, 31 martie, ca SUA vor scoate o cantitate record de un milion de barili de petrol din stocurile strategice, in fiecare zi pentru urmatoarele șase luni. Biden a pus creșterea prețurilor combustibililor din SUA pe seama acțiunilor lui Putin despre care spune…

- „In multe privințe, Putin a pierdut deja”, susține un specialist. Liderul de la Kremlin a facut o serie de gesturi dupa ce planul nu i-a mers așa cum ar crezut. Președintele rus simte ca pierde teren, conform multor surse. Ce detalii a oferit expertul intr-o intervenție la un eveniment organizat de…

- Vladimir Jirinovski, liderul formatiunii politice ultranationaliste Partidul Liberal Democrat al Rusiei (PLDR), a murit vineri, 25 martie, la ora 10.45.Vladimir Jirinovski avea 75 de ani. Inca de la inceputul lunii februarie, se vehicula ca Vladimir Jirinovski a fost spitalizat intr-o instituție medicala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi dimineata, o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Potrivit CNN, Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov. Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din…

- Președintele american Joe Biden a descris evenimentele care au loc in estul Ucrainei ca fiind „inceputul unei invazii a Rusiei in Ucraina”. Liderul de la Casa Alba l-a criticat dur pe Vladimir Putin, spunind ca „a atacat dreptul Ucrainei de a exista”. Joe Biden a vorbit in termeni duri despre acțiunile…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, afirma ca "fortele armate ruse nu au intrat pe teritoriul Ucrainei pentru mentinerea pacii, ci pentru a ocupa agresiv teritorii din Ucraina"."Consideram iresponsabila decizia Moscovei de a recunoaste independenta celor doua regiuni separatiste din estul…

- Joe Biden a precizat ca “Rusia va intra in Ucraina”, dar susține ca NATO și SUA nu au nicio intenție de a raspunde pretențiilor lui Putin de a retrage din forțele de pe teritoriul fostelor țari comuniste, admise in Alianța dupa 1997. “Din contra, daca el intra in Ucraina, noi luam in calcul suplimentare…