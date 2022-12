Reacția lui Putin după anunțul sistemelor Patriot pentru Kiev. În premieră, el numește „operațiunea” din Ucraina „război” Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca sistemul Patriot, livrat de SUA Ucrainei, este „invechit” și a acuzat Kievul și Washingtonul ca prelungesc conflictul, pe care a spus ca dorește sa il incheie „cat mai curand posibil”. Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca armata rusa va gasi un „antidot” pentru sistemul de aparare antiaeriana […] The post Reacția lui Putin dupa anunțul sistemelor Patriot pentru Kiev. In premiera, el numește „operațiunea” din Ucraina „razboi” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice cu raza scurta de actiune si avioane la o altitudine net superioara celei la indemana sistemelor de aparare care au fost furnizate pana acum", a declarat…

- SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat seful diplomatiei americane chiar in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregatea sa aterizeze la Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia a declarat miercuri ca sistemele americane de aparare antiracheta Patriot ar fi o ținta legitima pentru loviturile rusești impotriva Ucrainei, in cazul in care Statele Unite ar autoriza livrarea acestor arme pentru a sprijini Kievul. Washingtonul finalizeaza planurile de a trimite sistemul de…

- Un grup de anchetatori, cu mandatul Națiunilor Unite, examineaza impactul atacurilor ruse contra infrastructurilor strategice din Ucraina pentru a stabili daca ele ar putea fi asimilate crimelor de razboi, a declarat, vineri, un membru din echipa de inspecție. De la inceputul lunii octombrie, rachetele…

- Razboi in Ucraina, ziua 257. Fortele rusești isi intensifica loviturile in estul Ucrainei, dupa ce sute de recruți rusi au fost uciși in regiunea Luhansk. Kievul colaboreaza indeaproape cu partenerii occidentali pentru a obține mai multe tancuri, blindate

- Razboi in Ucraina, ziua 257. Fortele rusești isi intensifica loviturile in estul Ucrainei, dupa ce sute de recruți rusi au fost uciși in regiunea Luhansk. Kievul colaboreaza indeaproape cu partenerii occidentali pentru a obține mai multe tancuri, blindate

- Ministerul rus de Externe a transmis joi ca livrarile de arme ale Uniunii Europene catre Kiev fac ca blocul comunitar sa fie parte a conflictului in Ucraina, iar tarile care pompeaza arme Ucraina sunt ‘sponsori ai terorismului’, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a reiterat…

- Statele Unite pregatesc un nou pachet de arme in valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru a fi trimise Ucrainei, care va fi anunțat in curand, au declarat marți oficialii americani, in timp ce Washingtonul așteapta rezultatul a ceea ce numește referendumuri „false” in Ucraina. Pachetul va fi cea mai…