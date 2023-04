Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion a anuntat ca partidul sau va depune un proiect de lege pentru sigilarea oricarui transport care vine din Ucraina si pedepsirea penala a oricarei persoane care intervine asupra sigiliului. El a cerut Executviului sa interzica importul de cereale, lapte si alte produse din Ucraina.…

- Mii de fermieri romani protestat in mai multe judete din tara si in Capitala, nemultumiti de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele cu care se confrunta sectorul agroalimentar romanesc din cauza cerealelor ucrainene ieftine care au inundat piata din Europa. In Bucuresti, protestul a inceput…

- Fermierii romani au ieșit in strada sa iși faca cunoscute nemulțumirile cu privire la importul de cereale din Ucraina. Dimitrie Musca, unul dintre cei mai cunoscuți agricultori din Romania, cere in mod indirect demisia ministrului Agriculturii și il numește pe Dae ...

- Premierul Nicolae Ciuca nu vrea sa il demita pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Ciuca spune ca guvernul a venit cu masuri concrete pentru fermieri și ca spera ca prin scrisoarea adresata de el și premierii țarilor invecinate Ucrainei Comisia Europeana sa deblocheze noi sume de bani pentru fermieri.…

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, astazi, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. ‘Maine (joi,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat, sambata, la Prima TV, ca nu este vina ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca a crezut in bunul simț și in buna credința a reprezentantilor Comisiei Europene cu care a negociat compensatiile pentru fermieri. Tudose a precizat ca ministrul Daea a transmis…

- Razboiul din Ucraina a avut o influenta negativa asupra agriculturii romanesti, cu implicatii care inca nu pot fi cuantificate, iar fermierii se afla in prezent intr-o situatie extrem de delicata, respectiv "cu magaziile pline si cu conturile goale", sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…