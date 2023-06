Reactia lui Pep Guardiola, dupa ce Manchester City a castigat UEFA Champions League, nu s-a lasat prea mult timp asteptata. Managerul „cetatenilor” sustine ca succesul inregistrat de echipa sa, in cea mai importanta competitie inter-cluburi din Europa, era scris in stele, astfel jucatorii sai erau predestinati sa castige in fata lui Inter. Manchester City a […] The post Reactia lui Pep Guardiola, dupa ce Manchester City a castigat Champions League: „A fost scris in stele!” appeared first on Antena Sport .