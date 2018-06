Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca este surprins de decizia parlamentarilor UDMR de a parasi sala de plen la votul moțiunii de cenzura, precizand ca este convins ca in spatele hotararii Uniunii exista niște negocieri care vor ieși la iveala in curand, potrivit Mediafax.

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Liderul UDMR discuta, marți, cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in biroul acestuia de la Senat, in contextul in care marți se dezbate și voteaza moțiunea de cenzura depusa de PNL, USR și PMP, au precizat pentru MEDIAFAX surse politice.Intrevederea dintre cei doi lideri politici…

- Dupa un schimb acid de replici, prin intermediul presei, liderul PNL, Ludovic Orban și liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit sa negocieze, inaintea moțiunii de cenzura.Surse politice ne-au precizat ca cei doi se intalnesc, la ora transmiterii acestei știri, la sediul PNL din Modrogan.…

- ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile publice pasnice, civilizate, care se organizeaza in sustinerea motiunii de cenzura, care se organizeaza pentru a impiedica Guvernul sa adopte o noua Ordonanta 13, care se organizeaza in apararea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Suceava, ca a purtat discutii cu UDMR si asteapta o decizie a Uniunii in legatura cu votul la motiunea de cenzura. „UDMR a fost avertizat si de PPE. Dupa cum stiti, UDMR este membra a PPE, alaturi de PNL.