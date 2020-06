Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, afirma ca troleibuzul in flacari din Capitala "ilustreaza perfect incompetenta administratiei Firea si in privinta transportului in comun" si considera inacceptabil ca viata oamenilor sa fie pusa in pericol pentru ca parcul auto al STB este invechit."Troleibuzul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, da vina pentru incendiul care a mistuit duminica un troleibuz in centrul orașului pe presupusele blocaje intenționate ale licitațiilor organizate de primarie pentru noi mijloace de transport in comun. ”Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, afirma ca troleibuzul in flacari din Capitala "ilustreaza perfect incompetenta administratiei Firea si in privinta transportului in comun" si considera inacceptabil ca viata oamenilor sa fie pusa in pericol pentru ca parcul auto al STB este invechit.…

- Nicușor Dan a postat, duminica, pe Facebook, imagini video cu troleibuzul care a luat foc in mers pe Bulevardul Lascar Catargiu, spunand ca „ilustreaza perfect incompetența administrației Firea și in...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat, joi, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului asociativ din turism, printre masurile dezbatute numarandu-se reducerea anumitor taxe pentru in...

- PodcasturiMirosul de la stația de epurare ne va da tarcoale și in aceasta vara? Ce spune Ion Ceban In cadrul emisiunii ”Logica Puterii” de la Sputnik Moldova, primarul Capitalei, Ion Ceban, a fost intrebat cum stau acum lucrurile la Stația de epurare a apelor uzate din Chișinau și in ce masura vom…

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, nu vede nicio propaganda in faptul ca pe strazile Capitalei a aparut un troleibuz cu imagini dedicate Zilei Victoriei. Acesta a precizat ca aceasta neințelegere a aparut dupa ce fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Municipal Chișinau a inaintat…

- Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a oferit prima reacție, dupa ce a fost amendat pentru ca s-a plimbat cu bicicleta in Parcul IOR, alaturi de iubita sa, in plina pandemie de coronavirus."Mi s-a adus la cunoștința ca am fost amendat pentru episodul de ieri, din Parcul IOR. Asemenea…