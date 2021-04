Stiri pe aceeasi tema

- Deși neaga o problema la nivelul coaliției PNL – USR – PLUS, premierul Florin Cațu recunoaște ca se va implica in criza declanșata miercuri, cand consilierii generali USR – PLUS au refuzat sa voteze bugetul Primariei Municipiului București. Impreuna cu Dan Barna, premierul susține ca ii vor chema pe…

- Edilul Capitalei, Nicușor Dan, se arata total nemulțumit de reacția consilierilor generali, care nu au votat bugetul pentru 2021, și așteapta propunerile acestora. „Bugetul Primariei Municipiului București pentru 2021 nu a obținut numarul de voturi necesare. Sunt total nemulțumit ca inceperea investițiilor…

- Dupa lovitura primita in cadrul ședinței de miercuri a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), cand bugetul pe care l-a propus pentru anul in curs a picat la vot, Nicușor Dan a transmis un prim mesaj. Adresat in principal consilierilor generali de la USR PLUS, despre care a descoperit…

- Ședința Consiliului General de miercuri a inceput cu discuții aprinse pe tema proiectului de buget al Bucureștiului. Dupa ce o parte dintre consilierii USR Plus au anunțat ca vor boicota votul, primarul Nicușor Dan s-a aratat surprins de aceasta decizie și a spus ca bugetul a fost deja discutat timp…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, se declara uluit de afirmatiile USRPLUS cu privire la bugetul Capitalei. Edilul cere votarea bugetului, pentru a se evita intrarea in incapacitate de plate si pentru a se demara investitiile. "Am facut eforturi sa tinem pe linia de plutire Primaria…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, saluta alocarea a 10 milioane de lei din bugetul local al Sectorului 6 pentru exproprieri de terenuri in zona Prelungirea Ghencea si transmite ca lucrarile vor putea incepe dupa votarea noului buget al Capitalei, plata unei parti din datoriile restante…

- Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” va fi extins prin aducerea unei case taranesti basarabene, conform unei propuneri a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, au anuntat joi primarul Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Primarul general al capitalei, Nicușor Dan,…

- La inceputul acestui an, PUTEREA a solicitat primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, a solicitat cateva informații despre activitatea și finanțarile de la CSM București, dar, deși, au trecut 30 zile, nu am primit raspuns. De ce? Pentru ca Primaria Capitalei a trimis solicitarea noastra, spre soluționare,…