Reacția lui Nicușor Dan, după ce foștii colegi au sabotat votarea bugetului Capitalei Edilul Capitalei, Nicușor Dan, se arata total nemulțumit de reacția consilierilor generali, care nu au votat bugetul pentru 2021, și așteapta propunerile acestora. „Bugetul Primariei Municipiului București pentru 2021 nu a obținut numarul de voturi necesare. Sunt total nemulțumit ca inceperea investițiilor și plata datoriilor risca sa intarzie, iar asta din motive greu de ințeles pentru oricine. Eu am propus un buget, care a fost dezbatut timp de șase saptamani cu partenerii din grupurile PNL, PMP și USR PLUS și aveam toate motivele sa cred ca lucrurile merg in direcția buna. Acum insa, consilierii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

