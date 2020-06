Reacția lui Nelu Tătaru după scăderea numărului de infectări. Ministrul vine cu o soluție Este important de menționat faptul ca deși este vorba despre cel mai mic numar de cazuri din ultimele sase zile, numarul de testari a fost și el unul destul de mic. Nelu Tataru este de parere ca starea de alerta ar putea asigura masurile pentru gestionarea riscurilor și a evoluției nefavorabile pentru romani. ”Ședința de guvern e programata pentru maine dimineața. Suntem intr-un moment in care gestionam ultima saptamana, ca numar de cazurri noi, ca numar de cazuri in terapie intensiva. Acum 5 zile ne apropiam de 200 de cazuri, apoi 23, 275, 320 ieri. E momentul in care gestionam doua perioade… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene si-au exprimat luni ingrijorarea dupa cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 in tara, in perspectiva deschiderii sezonului turistic peste o saptamana, noteaza AFP. ‘Oricine crede ca am scapat de coronavirus greseste’, a avertizat ministrul protectiei cetateanului, Nikos Hardalias.…

- Nelu Tataru a facut precizarile, in ciuda faptului ca zilnic sunt sute de cazuri de oameni depistați infectați cu virusul COVID-19.”Deocamdata nu se pune problema, noi gestionam și evaluam rezultatele fiecarei zile. Duminica am avut 213 cazuri noi, luni tot 213. In schimb, a scazut numarul persoanelor…

- Nelu Tataru a declarat ca, ținand cont de evoluția numarului de cazuri din ultimele zile nu se pune acum problema instituirii unor noi restricții, ci din contra daca numarul de cazuri va scadea, terasele ar putea fi deschise de la 1 iunie. Ministrul sanatații a spus, intr-o intervenție telefonica la…

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Numarul imbolnavirilor de COVID-19 la noi in tara se apropie de 15 mii de persoane, iar bilanțul celor care au pierdut lupta cu boala a ajuns la aproape 900. La nivel global, ajungem in aceste zile la 4 milioane de imbolnaviri.

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, atrage atentia ca urmeaza "un weekend de foc, care poate da peste cap sau nu orice focar care este in desfasurare in acest moment". Daca o sa fie o minivacanta de 1 mai linistita, putem sa ridicam din 15 mai anumite restrictii, puncteaza Nelu Tataru. Ministrul sanatatii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca omenirea a plecat la lupta ”cu ceva necunoscut, ceva care se regaseste prima data in patologia umana”, o boala pentru care nu exista tratament sau vaccin si este important sa trecem peste aceasta pandemie lin, cu un varf care se atinge in timp, nu exponential.…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, le-a mulțumit romanilor care au ințeles mesajul autoritaților și au pastrat distanțarea sociala in perioada Paștelui. Acesta a spus ca Romania este aproape de atingerea varfului pandemiei.„Multumesc populatiei care a inteles mesajul si sa aiba rabdare inca 7-10 zile.…