Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana se declara „deschis” la susținerea celor care vor sa sprijine un „proiect ambițios” in cursa pentru alegerile prezidențiale, asta dupa ce Mișcarea Renaște i-a facut o invitație de a candida in acest sens. Mișcarea „Romania Renaște!” (MRR) a lansat astazi un apel adresat tuturor forțelor…

- Mișcarea „Romania Renaște!” (MRR) a lansat astazi un apel adresat tuturor forțelor democratice și sanatoase din Romania, subliniind importanța alegerilor prezidențiale din acest an. Intr-un context descris ca fiind „cel mai periculos și transformator din istoria recenta”, MRR subliniaza ca alegerile…

- Mircea Geoana poate demisiona din funcția de secretar general adjunct al NATO in a doua jumatate a lunii iulie, dupa summitul NATO de la Washington, spune Mircea Borțun, președintele ONG-ului "Romania Renaște",...

- Partidul Romania in Actiune sustine candidatura lui Mircea Geoana la prezidentiale, a anuntat, vineri, presedintele formatiunii, Mihai Apostolache, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti. „Partidul Romania in Actiune s-a reunit, ieri seara, in Conventia Nationala si a decis sa sustin candidatura…

- Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana, este disperat sa candideze iar la Președinția Romaniei, fapt pentru care este dispus sa se faca frate și cu dracul pana trece puntea de la Cotroceni. In echipa de susținatori a lui Mircea Geoana a ajuns recent și un personaj politic destul de controversat.…

- "E in intenția mea sa imi pregatesc o candidatura la prezidențiale.Am propus și altor potențiali candidați de pe partea dreapta sa incercam sa ne gandim cumva la o coordonare, pentru ca eu intenționez sa candidez, dar sa și prezint un program credibil pentru viitorul președinte al Romaniei. 49.50Eu…

- "E in intenția mea sa imi pregatesc o candidatura la prezidențiale.Am propus și altor potențiali candidați de pe partea dreapta sa incercam sa ne gandim cumva la o coordonare, pentru ca eu intenționez sa candidez, dar sa și prezint un program credibil pentru viitorul președinte al Romaniei. 49.50Eu…

- George Tuța, candidatul susținut de aliana PSD-PNL, și-a depus duminica candidatura pentru Primaria Sectorului 1, in aplauzele colegilor de partid și susținut de Sebastian Burduja, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Principalele declarații George Tuța: „Mi-am ghidat cariera pe baza unor principii…