Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, care a cantat piesa “Amnesia” la Rotterdam, in prima semifinala a Eurovision 2021, a ratat, marti seara, calificarea. Este al treilea an consecutiv cand Romania nu ajunge in finala concursului european. Fanii din 18 tari au avut posibilitatea de a vota Romania de pana…

- Intrata in concurs cu nr. 13, Roxen, cu piesa „Amnesia”, nu a reușit sa se califice mai departe. Eșecul este pus pe seama lipsei de experiența a reprezentantei Romaniei, o tanara foarte talentata din Cluj, cu o voce cu un timbru aparte, care are insa numai 21 de ani. „Lipsa de experiența a lui Roxen”,…

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, care a cantat piesa "Amnesia" la Rotterdam, in prima semifinala a Eurovision 2021, a ratat, marti seara, calificarea. Este al treilea an consecutiv cand Romania nu ajunge in finala concursului european.

- In aceasta seara Roxen a participat in prima semifinala de la Eurovision, insa din pacate reprezentata Romaniei nu s-a calificat in finala de la Rotterdam de sambata. Care sunt țarile clasate mai departe.

- Mihai Traistariu taie in carne vie. Artistul, in razboi cu organizatorii de la Eurovision. Cantarețul o pune la zid pe Roxen și spune despre ea ca este ”o fata oarecare, cu o piesa oarecare”, dar mai ales, ca organizatorii nu dau șanse tuturor artiștilor talentați din Romania. Mesajul postat de Mihai…

- Echipa care va reprezenta Romania la Eurovision a plecat in aceasta dimineața catre Rotterdam. Roxen va urca pe scena cu melodia Amnesia. Ediția din acest an va fi una speciala, avand in vedere masurile de distanțare. Doar 3.

- „Amnesia” se aude in toata Europa si dincolo de granitele sale, iar Roxen a primit invitatii la spectacolele de promovare a pieselor Eurovision 2021 organizate de unele dintre cele mai importante platforme online dedicate evenimentului. Cu doar trei saptamani inainte de startul programului oficial al…

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…