- ARAD. Meciul din Supercupa Romaniei, dintre CFR Cluj și Sepsi, a prilejuit prezența unor importanți oficiali ai Federației Romane de Fotbal pe Arena “Francisc Neuman”. Printre ei, chiar președintele Razvan Burleanu, care a fost huiduit la scena deschisa de public, cand a pașit pe teren, pentru a inmana…

- Sepsi Sf. Gheorghe a caștigat Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, intr-un meci disputat sambata seara, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad. Antrenorul echipei covasnene, Cristiano Bergodi, a declarat ca Sepsi merita sa castige Supercupa Romaniei. ”A fost un meci greu.…

- CFR Cluj a pierdut Supercupa Romaniei in fața echipei Sepsi. Antrenorul campioanei en-titre, Dan Petrescu, s-a aratat nemulțumit de greșelile elevilor sai. ”Inainte de meci am spus ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Practic, ne-am batut singuri. La pauza, trebuia…

- Campioana CFR Cluj și Sepsi Sfantu Gheorghe (deținatoarea Cupei) se dueleaza sambata pentru primul trofeu al sezonului: Supercupa Romaniei. Meciul se joaca pe stadionul „Francisc von Neuman” din Arad și este transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul cu CFR Cluj, din Supercupa Romaniei. Italianul a subliniat ca formația covasneana nu are nimic de pierdut. „Ne dorim sa castigam aceasta Supercupa. Avem prilejul de a juca meciul impotriva unei echipe foarte bune care in ultimii…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…