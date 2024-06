Stiri pe aceeasi tema

- Irinuca, fiica lui Irinel Columbeanu a venit in Romania pentru a petrece timp cu tatal ei, aflat la azil de luni bune. Cei doi s-au plimbat prin mai multe zone ale țarii, ultima oara fiind surprinși la Cluj, potrivit click.ro. Irina locuiește de 6 ani in Statele Unite, alaturi de Monica Gabor și Mr.…

- Babasha a cantat din nou pe scena Coldplay. Care a fost reacția publicului de aceasta data Continue reading Babasha a cantat din nou pe scena Coldplay. Care a fost reacția publicului de aceasta data at Tabu.

- Toata suflarea romaneasca știe astazi cine este Iulia Albu, și la fel de bine știu și despre casnicia și divorțul de Mihai Albu. Dar, deși plin de scandal, in urma acestui mariaj venea pe lume Mikaela, fiica Iuliei Albu, o apariție de senzație la banchetul de clasa a 8-a. Iulia Albu, de la extaz la…

- Mihai Albu, noi detalii despre starea sa de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer Continue reading Mihai Albu, noi detalii despre starea sa de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer at Tabu.

- Imagine rara cu fiica vitrega a Mihaelei Borcea. Cum arata Beatrice și cu ce se ocupa Continue reading Imagine rara cu fiica vitrega a Mihaelei Borcea. Cum arata Beatrice și cu ce se ocupa at Tabu.

- Foarte dezinvolta in ultima perioada, Teodora, fiica lui MM Stoica de la FCSB a inceput sa ofere cat mai multe interviuri și sa se faca remarcata in lumea mondena. Prezenta la un eveniment monden, Teodora Stoica a fost luata de intrebari de jurnaliștii de la SpyNews , care au intrebat-o daca are iubit,…

- Mihai Albu are o relație de doi ani de zile cu Elena Nechifor, care nu face parte din showbiz. De profesie medic cardiac, ea e cea care are grija acum de creatorul de pantofi, care a fost diagnosticat cu cancer de prostata și operat. Mihai Albu are planuri mari alaturi de Elena Nechifor, femeia care…

- Ana Baniciu numara zilele pana cand va deveni mama pentru prima oar. Artista este extrem de emoționanta in ceea ce privește momentul in care iși va ține copilul in brațe. Fiica celebrului cantareț, Mircea Baniciu, a fost prezenta la evenimentul Ambasador pentru Acasa, alaturi de soțul ei, Edy Kovacs.…