Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Nedelcu, cunoscut sub sumele de Micutzu, a ajuns pe prima pagina a presei dupa ce a fost implicat intr-un conflict deschis cu un grup de persoane. La puțin timp dupa ce s-a aflat in mijlocul scandalului, comediantul a ales sa se retraga departe de București, alaturi de iubita sa și, probabil,…

- AUR sustine ca ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, s-a implicat ''intr-o decizie administrativa interna a Romaniei'', prin participarea la negocierile intre reprezentantii LGBT+ si Primaria Capitalei pentru autorizarea marsului Pride pe Calea Victoriei, in data de…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca PNRR-ul Romaniei este „foarte bun” și negociat in proporție de 95% cu Uniunea Europeana. Reacția sa vine dupa ce presa germana a spus ca planul prezentat de Bucuresti a ridicat multe semne de intrebare la Bruxelles. „Este un document foarte bun, Romania va primi…

- „In vacanța, pe vremea mea elevii nu mergeau la școala, deci nu faceau naveta la școala, deci imi ramane sa-mi cer scuze și acelor elevi care, neștiind ca sunt in vacanța, au dorit sa mearga la școala și nu au putut sa deconteze naveta pentru a merge la școala din cauza acestei intarzieri”, a spus Cimpeanu,…

- „In urma apariției in spațiul public a unor imagini referitoare la o situație inregistrata in municipiul București, cu referire la respectarea prevederilor rutiere, in care sunt implicați angajați din diferite structuri ale MAI, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat efectuarea de verificari…

- „In urma apariției in spațiul public a unor imagini referitoare la o situație inregistrata in municipiul București, cu referire la respectarea prevederilor rutiere, in care sunt implicați angajați din diferite structuri ale MAI, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat efectuarea de verificari…

- Deputatul liberal Sergiu Bilcea se declara „șocat și indurerat” de faptul ca fostul lui socru, omul de afaceri Ioan Crișan, a murit sambata in ceea ce pare a fi un atentat cu bomba: Mercedesul pe care il conducea a sarit in aer, in momentul in care a incercat sa plece din parcarea unui supermarket Profi.…