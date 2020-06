Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 24 mai, cetateanul bulgar S.I., in varsta de 38 de ani, s-a prezentat la PTF Calafat, pe sensul de intrare in Romania din Bulgaria, la volanul unui autocamion. Citeste si: Condamnat la moarte prin Zoom, in cadrul unui proces de trafic de droguri.…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia impreuna cu RAR, pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor Vineri, 22 mai 2020, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a organizat incepand cu ora 22,00, o actiune impreuna cu Registrul Auto Roman – Reprezentanța Alba, pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis luni Ordonanta militara nr. 11. Prezentam integral textul documentului: ORDONANTA MILITARA nr. 11 din 11.05.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ''Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.…

- Traian Berbeceanu, șeful de cabinet al ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marți seara, la Realitatea Plus, ca forțele MAI vor raspunde proporțional, ori de cate ori vor avea de a face cu violențe."Este posibil ca infracționalitatea sa creasca, dar suntem pregatiți. Am…

- Astazi, 20 aprilie 2020, numarul cazurilor de coronavirus pe teritoriul judetului Hunedoara a ajuns la 392. Pe langa acestia, alti 24 de hunedoreni care locuiesc in alte judete sunt confirmati cu noul COVID-19. Tot pana asazi, 45 de hunedoreni confirmati pozitivi cu Covid-19 au decedat. Judetul Hunedoara…

- Sociologul Barbu Mateescu sustine ca reactia populatiei la prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi influentata si de ceea ce se va intampla in alte tari. "Cred ca e foarte devreme pentru a spune exact cum vom percepe lucrurile. Cred ca publicul din Romania e, in buna masura, atent…

- Consiliul Județean Dolj a adoptat in sedinta de astazi ca procedura de expropriere a imobilelor proprietate privata situate in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova”sa fie suspendata pe perioada starii de urgenta. Pentru…

- Ca in multe alte tari, viata in Germania este acum in mare parte limitata la traiul in propriul domiciliu, fenomen care sporeste riscurile vizand victimele violentei domestice, potrivit sindicatului politistilor din Germania, GdP, relateaza joi DPA potrivit Agerpres. GdP estimeaza o crestere a cazurilor…