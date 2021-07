Stiri pe aceeasi tema

Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO. Este victoria tuturor celor care, prin implicarea lor civica, au salvat una din cele mai de pret comori ale istoriei vechi a romanilor. Prin decizia de astazi, comunitatea locala primeste o sansa uriasa pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului.

USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta "o sansa uriasa" pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului.

- Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a aprobat marți candidatura sitului Rosia Montana pe lista obiectivelor protejate de institutie. Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a decis marți ca peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Citește…

- K. Iohannis este avertizat in legatura cu „elefantul din Guvern“ la protestul organizat duminica, in fața Palatului Cotroceni. Protestatarii sunt nemulțumiți de posibilitatea retragerii dosarului Roșia Montana din procedura de includere in patrimoniul UNESCO și vor aduce cu ei un elefant uriaș. Cum…

- Potrivit social-democratilor, in Guvern si in coalitia de guvernare are loc un „scandal interminabil”.„Domnilor guvernanti, romanii sunt preocupati de nivelul lor de trai! Un nivel de trai care se prabuseste, pe fondul exploziei preturilor la alimente, medicamente si energie. Aceasta este Romania reala!…

- Guvernul afirma ca declaratiile atribuite premierului referitor la aceasta tema sunt false, subiectul fiind discutat „strict la nivelul coalitiei”.„Premierul Florin Citu nu a inaintat nicio propunere cu privire la acest subiect si nici nu a intreprins vreun demers oficial care sa vizeze retragerea dosarului…

