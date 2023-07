Președintele Romaniei și-a exprimat prima reacție publica. Luni, dupa miezul zilei, in legatura cu atacurile rusești care au avut loc in apropierea graniței țarii. Președintele Romaniei a reacționat la trei ore de la relatarile presei despre atacurile rusești in apropierea graniței. „Condamn in mod ferm recentele atacuri ale Rusiei impotriva infrastructurii civile a Ucrainei pe Dunare, foarte aproape de Romania. Acesta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea in Marea Neagra. De asemenea, afecteaza in continuare tranzitul cerealelor ucrainene și, prin urmare, securitatea alimentara…