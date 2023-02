Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Ucraina ar trebui sa opreasca lucrarile pe Canalul Bastroe, pana cand specialistii se vor pronunta si vor lua o decizie. Intrebat ce ar trebui sa faca Romania in cazul scandalului legat de Canalul Bastroe, Kelemen Hunor a spus ca trebuie…

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Ucraina ar trebui sa opreasca lucrarile pe Canalul Bastroe, pana cand specialiștii se vor pronunța și vor lua o decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- PSD solicita autoritatilor de la Kiev sa reia colaborarea bilaterala onesta si sa opreasca imediat dragarea de mare adancime pe Canalul Bastroe. Potrivit unui comunicat de presa al social-democratilor, adancirea fara precedent a Canalului, pana la 8-10 metri, pentru a face posibila navigatia navelor…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a supraviețuit la peste 12 tentative la viața sa, relateaza Independent. Cel puțin doua dintre tentative au fost prevenite datorita informațiilor CIA. Transformat intr-un razboinic, in fruntea unei tari care isi apara teritoriul,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”. SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina”, se arata in declaratia…