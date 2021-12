Care a fost reacția lui Irinel Columbeanu, dupa fotografia virala cu Irina și Monica Gabor. Fostul soț al Monicai Gabor i-a luat pe toți prin surprindere, dupa comentariul lasat acesteia la fotografia cu fiica lor. De altfel, intre cei doi foști soți ar fi acum liniște și pace, mai ales de dragul fiicei lor, Irinuca. […] The post Reacția lui Irinel Columbeanu dupa fotografia virala cu Irina și Monica Gabor. I-a luat pe toți prin surprindere appeared first on IMPACT .