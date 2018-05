Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a afirmat marți ca „Guvernul trebuie sa fie lasat sa-și faca treaba”. Reacția vine dupa criticile aduse de Klaus Iohannis premierului Dancila.„Pentru mine este chiar de neințeles modul in care dl președinte a vorbit despre evoluția fondurilor europene…

- Premierul Viorica Dancila planuieste sa aiba miercuri o discutie cu presedintele Klaus Iohannis. Ar fi prima oara cand cei doi vorbesc dupa ce presedintele a anuntat ca ii retrage increderea premierului...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat vineri ca "iesirea nervoasa" a presedintelui Klaus Iohannis, prin care i-a cerut demisia premierului Dancila, este ciudata, iar daca asta este "strategia de campanie electorala construita in laboratoarele Cotroceniului", atunci este…

- Scandalul momentului e departe de a se incheia. Klaus Iohannis a decis sa respinga cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, e nemultumit de raspunsul lui Iohannis si o vrea cu orice pret pe Kovesi in afara DNA. In acest sens, Toader a anuntat ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca tentativa celor din coalitia majoritara de a ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "fara niciun fundament si ii va umple de ridicol".…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Fostul senator PNL, Sorin Roșca Stanescu, susține ca in 2014 „s-au furat alegerile”, dezvaluind cum Iohannis a reușit sa caștige in fața lui Victor Ponta prin Facebook. Dezvaluirea fostului senator PNL vine in contextul in care Facebook este implicat intr-un scandal mondial uriaș privind manipularea…

- Andrei Plesu vine cu o reactie dura in scandalul momentului. "Demnitatea este un titlu menit sa-i apere pe demnitari de puscarie", a sustinut scriitorul, intr-o emisiune la Digi 24 . In opinia scriitorului, chiar si confruntat cu probele, un asemenea personaj ori da vina pe un denuntator, ori pozeaza…