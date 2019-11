Stiri pe aceeasi tema

- Spre finalul conferintei de presa, dupa ce preledintele Iohannis a dat raspnsuri la toate intrebarile, indiferent de continutul acestora, jurnalistul de la Adevarul.ro l-a intrebat pe seful statului daca nu cumva are casca in ureche si i se sufla raspunsurile. Klaus Iohannis a ramas interzis…

- Președintele Klaus Iohannis i-a intrebat, miercuri, pe jurnaliștii prezenți la conferința de presa de la PNL, daca il banuiesc ”cateodata ca fara copiuțe nu merge”, fiind intrebat daca are casca și daca ii sufla cineva raspunsurile.”Ma banuiți cateodata ca fara copiuța nu merge? Nu, nu cred…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Locatarul…

- Ministrul inerimar al Muncii, Marius Budai, a contestat, sambata, credibilitatea președintelui Klaus Iohannis, intreband cand pot fi luate in considerare afirmațiile sale. "Cand critica rezultatele guvernului in țara sau cand se lauda cu ele peste hotare?", a afirmat Marius Budai, potrivit Mediafax."Intr-o…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a confirmat planul dezvaluit de Adevarul: Guvernul va incerca sa treaca de votul Parlamentului cu majoritate simpla (a parlamentarilor prezenti), nu cu majoritate absoluta (din numarul total al parlamentarilor). In replica, liderul ALDE, Calin Popescu…

- "Norma juridica trebuie interpretata in sensul asigurarii continuitatii in activitatea autoritatii!", scrie Tudorel Toader pe Facebook, fara alte comentarii.Fostul ministru lasa sa se inteleaga ca presedintele trebuia sa dea curs solicitarii premierului, pentru a nu bloca activitatea Guvernului.…

- "Este vorba de o respingere și trimiterea Guvernului in fața Parlamentului. Daca se intampla ceva, ar fi din cauza Parlamentului. Dar in Paralament se poate negocia, chiar daca ALDE și Pro Romania au candidatul lor la prezidențiale, se mai poate negocia pe voturi. Situația politica este instabila…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…