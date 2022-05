Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat luni, 16 mai, ca nu este normal ca ministrul Sportului, Eduard Novak, sa nu cunoasca versurile Imnului Național al Romaniei. „Nu comentez ca nu stiu, intrebati-l pe el (n.r. - pe Eduard Novak). Nu ma bag... Nu prea e normal ca un ministru sa nu cunoasca versurile…

- Ciprian Marica (36 de ani), fost fotbalist, in prezent investitor la Farul Constanța, a caracterizat drept „cumplit de trist” momentul in care Eduard Novak (45), ministrul Sportului din Romania, a refuzat sa recite versurile imnului Romaniei, „Deșteapta-te, romane”, intr-o emisiune televizata. ...

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a fost protagonistul unui moment incredibil, la un post de televiziune, cand moderatorul a inceput sa recite din imnul Romaniei, „Deșteapta-te, romane”, in ideea ca oficialul guvernamental sa continue versurile. „O sa incep eu, continuați dumneavoastra! „Deșteapta-te…

- Eduard Novak, ministrul Sportului, nu a vrut sa recite versurile imnului Romaniei, „Deșteapta-te, romane”. Totul s-a petrecut in direct, in cadrul emisiunii „Selectiv”, de la B1. Context: Naționala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheiști romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta…

- Alexandru Halauca, presedintele Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, a intervenit in scandalul momentului din sportul romanesc, cel al cantarii imnului Ținutului Secuiesc la meciul dintre Romania și Ungaria de la Campionatul Mondial.

- Simona Halep și-a ales noul antrenor de tenis, lasandu-se pe mainile competente ale lui Patrick Mouratoglou. Cu toate aceste, Ilie Nastase nu pare extrem de incantat de faptul ca tenismena originara din Constanța va fi antrenata de francezul cu origini grecești. Ce a declarat fostul lider mondial la…

- Nigel Huddleston, ministrul britanic al Sportului, a declarat pentru BBC ca fotbalul "se poate descurca foarte bine fara investitiile rusesti". "Exista multi alti investitori din intreaga lume cu care putem colabora. In general, sunt multi bani in sport si in fotbal si ne putem descurca perfect fara…

- Recent revenita de la show-ul Survivor Romania, Roxana Ciuhulescu a fost invitata la GSP Live și a facut o serie de dezvaluiri incredibile. Consiliera ministrului Sportului a dezvaluit ca a fost harțuita de un nume important din fotbalul romanesc, caruia nu a vrut sa-i dezvaluie identitatea. ...