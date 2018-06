Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase are probleme cu legea, lucru care pare sa nu a afecteze deloc pe Brigitte Sfat. Recent, pe contul personal de socializare, bruneta a scris un mesaj prin intermediul caruia a anunțat ca vrea sa-și refaca viața. Totodata, soția fostului tenismen a precizat ca nu ea trebuie intrebata despre…

- Ilie Nastase s-a intrebat retoric daca polițiștii ar mai fi folosit catușele daca in locul lui ar fi fost Liviu Dragnea. Cu cine era Ilie Nastase in masina cand l-a oprit politia. Brigitte Sfat n-o sa fie deloc fericita "M-am enervat ca nu am vrut sa dau testul de alcoolemie, ca nu…

- Ce decizie a luat Brigitte Sfat in legatura cu divortul de Ilie Nastase. Bruneta si fostul tenismen au o casnicie cu nabadai, iar certurile dintre ei sunt la ordinea zilei. Insa de fiecare data au ajuns sa se impace. Brigitte Sfat a introdus, la tribunal, actiunea de divort, in luna februarie a acestui…

- Kamara este acuzat de Madalina, fosta lui amanta, ca a lovit-o și ca i-a spart buzat. Intre cei doi foști iubiți s-a iscat un scandal de proporții, dupa ce s-au intalnit la mare, unde cantarețul era cu fiul ei, iar bruneta cu o prietena. Ea a vrut sa se „cazeze” in apartamentul artistului, dar a […]…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Brigitte Sfat se afla in divorț cu Ilie Nastase, iar acest luycru o afecteaza foarte mult. Ea a declarat la o emisiune tv ca se confrunta cu problem de sanatate, din cauza stresului la care este supusa de la inceputul anului. „Pe data de 7 februarie, atunci a terminat avocatul meu actele, am depus divortul.…