Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sezon de Liga Campionilor, un nou esec pentru Pep Guardiola, antrenorul adus acum cinci la Manchester City cu un obiectiv principal in minte: aducerea pe Etihad a mult ravnitului titlu european.

- Pentru londonezi este al doilea triumf in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa, dupa succesul din 2012. „Cetatenii" au ratat ocazia de a-si trece in palmares prima Liga a Campionilor. Numit la sfarsitul lui ianuarie la Chelsea, managerul german a transformat echipa albastra, i-a dat…

- Ederson (27 de ani), goalkeeperul brazilian al lui Manchester City, a marcat 10 goluri din 11 incercari la antrenamentul dinaintea finalei Ligii Campionilor cu Chelsea. Ederson Santana de Moraes, cunoscut drept Ederson, joaca din 2017 la Manchester City. Care l-a cumparat cu 40 de milioane de euro de…

- Antrenorul formatiei Chelsea, Thomas Tuchel, respingea ideea unui meci tactic intre el si antrenorul rivalilor, Pep Guardiola de la Manchester City, in finala Ligii Campionilor, conform news.ro De cand a preluat echipa londoneza, in ianuarie, Tuchel a obtinut doua victorii in fata adversarei…

- Chelsea Londra a invins, miercuri seara, pe Real Madrid, pe teren propriu, cu 2-0, in manșa a doua a semifinalei Ligii Campionilor. Dupa ce in tur rezultatul a fost 1-1, londonezii s-au calificat in finala competiției, cu scorul general de 3-1. Chelsea Londra s-a calificat miercuri in finala…

- Internationalul algerian Riyad Mahrez a marcat ambele goluri ale victoriei lui Manchester City in returul cu Paris Saint-Germain (2-0), ajutand echipa engleza sa se califice pentru prima oara in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce reusise sa inscrie si in meciul tur, de la Paris (2-1). Mahrez…

- Manchester City a scris istorie odata cu calificarea in finala Ligii Campionilor, o premiera pentru clubul englez. Manchester City a trecut in semifinale de PSG, 2-1 in tur și 2-0 in retur. Cronica meciului retur poate fi citita AICI; Cu victoria din aceasta seara de pe „Etihad”, adusa de „dubla” lui…

- Manchester City - PSG se joaca azi, de la 22:00, in manșa secunda din semifinalele Ligii Campionilor. In tur, la Paris, englezii s-au impus cu 2-1 și pornesc cu prima șansa la calificarea in ultimul act. ”In fața istoriei” a scris L`Equipe azi pe prima pagina! Parisul are nevoie insa de o seara perfecta…