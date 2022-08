Stiri pe aceeasi tema

- FCV Farul Constanta a dat lovitura la Cluj. Profitand si de faptul ca antrenorul Dan Petrescu a odihnit mai multi titulari dupa calificarea in grupele Europa Conference League, „marinarii” s-au impus cu scorul de 3-1 (1-1) pe terenul campioanei CFR, intr-o partida contand pentru etapa a saptea a Superligii…

- Gica Hagi nu-și mai incape in piele de fericire dupa ce echipa antrenata de el a caștigat o victorie impotriva echipei CFR Cluj, chiar in deplasare. In ciuda prieteniei pe care o are cu antrenorul echipei infrante, Dan Petrescu, „regele fotbalului romanesc” nu s-a sfiit sa transmita un mesaj prin care…

- Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, a fost fericit la finalul meciului cu echipa CFR Cluj, de care a dispus duminica seara cu scorul de 3-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), a declarat ca rezultatul inregistrat cu Maribor, scor 0-0, este echitabil. “Am jucat patru meciuri in deplasare in Europa și le-am incheiat pe toate la egalitate. Cred ca a fost un rezultat corect astazi. Cred ca Maribor s-a aparat bine, au jucat…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de victoria cu Mioveni. ”S-au intamplat de toate anul asta. Daca pierdeam un meci si din cauza nocturnei… (…) Mi-a placut spiritul echipei, adversarul a dat doua suturi la poarta si a dat doua goluri, dar ce goluri… Nu e bine pentru Scuffet,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana. Președintele gruparii ardelene a pus pe seama ghinionului ratarile in lanț ale jucatorilor lui Dan Petrescu.…