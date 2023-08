Reacția lui Gheboasă, după scandalul de la UNTOLD 2023. Cum a explicat artistul situația: „Nu sunt singurul” / VIDEO Gheboasa este un personaj cunoscut in randul adolescenților și copiilor din țara noastra. Nu este de mirare faptul ca foarte multa lume a auzit de el, insa nu mulți știu trecutul greu pe care il are. Cu toate aceste traume pe care le ascunde, artistul reușește sa iși faca curaj sa le cante celor care ii apreciaza munca. Insa, versurile melodiei cantate recent, in cadrul festivalului UNTOLD, au starnit numeroase controverse. Și, pentru ca nu a vrut sa lase loc de interpretari, Gheboasa a decis sa vobeasca despre ceea ce s-a intamplat in seara in care s-a intamplat la festivalul preferat de milioane… Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

