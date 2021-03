Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga situație a ajuns la urechile opiniei publice, alr reprezentanților Bisericii Ortodoxe Romane, dar și alr polițiștilor Capitalei. In vizor a fost luata o biserica din București, care a fost pur și simplu vandalizata. Totul s-a intamplat la cateva zile de la inceputul Postului Sfintelor Paști.…

- Copreședintele AUR, George Simion, critica atacul de la biserica din cartierul Titan din București. Persoane necunoscute au vandalizat locașul de cult, pe care au mazgalit diverse semne și au scris mesaje pro-LGBT. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei: Mi-e frica…

- Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. “Be gay”, “do crime” si “LGBT” sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Sociologul Gelu Duminica a comentat acest…

- Pe biserica s-au desenat semne agresive, atacuri la adresa credinței și a creștin ortodocșilor.„Imaginile vorbesc de la sine. Nu este pentru prima data cand apar astfel de acte de vandalism. Este vorba despre ceea ce poate face o ideologie din cineva. E un semn care denunța mentalitatea unor asemenea…

- Totul s-a intamplat in luna mai 2018, iar victima a fost un barbat de 29 ani. Tanarul se afla pe strada și a sunat la 112, dupa o altercație cu doi barbați care, spune acesta, se drogau. Barbatul a fost incatușat și batut de polițiști. Oamenii legii spun ca tanarul de 29 de ani era sub influența alcoolului,…

- Șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero.Traficul a fost restricționat pe șoseaua Antiaeriana, iar circulația mijloacelor de transport in comun a fost blocata zeci de minute.Din fericire, nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt destul de mari.Polițiștii vor…

- Polițiștii gorjeni au emis ieri doua ordine de protecție impotriva unor barbați acuzați de violența in familie. Astfel, oamenii legii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunești au fost sesizati prin apelul 112 de catre o femeie, de 46 de ani, din comuna Scoarța cu privire la faptul ca a avut…

- Tragedie la bloc din Capitala. O femeie in varsta a cazut in gol de la etajul patru al imobilului in care locuia. Aceasta a murit pe loc in urma impactului. Polițiștii suspecteaza insa ca o anumita persoana ar fi impins-o pe batrana.