Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea s-au separat, iar in luna aprilie au depus deja actele de divorț pentru ca in curand sa ajunga in fața judecatorului și sa rupa casnicia de cateva luni in mod oficial. Cei doi au dat in luna februarie vestea trista, iar pentru Viva.ro Andreea Balan a povestit cum și-a…

- Andreea Balan surprinde din nou! Deși in plin scandal de divorț, Andreea Balan a avut timp sa se ocupe și de partea profesionala. De data asta, artista lanseasa o noua piesa, “Am crezut in Basme”, iar videoclipul este unul deosebit.

- Andreea Balan surprinde din nou. De data asta, artista lanseasa o noua piesa, “Am crezut in Basme”, iar videoclipul este unul deosebit. Interpreta a scapat de inhibiții și a renunțat la haine, alegand sa poarte doar o pereche de jeanși.Intr-unul dintre cadrele de cateva secunde ale teaserului, Andreea…

- S-a desparțit de George Burcea, dar a ingropat securea razboiului cu Keo. Andreea Balan pare sa fi revenit la sentimente mai bune fața de fostul ei iubit, intinzand o ramura de maslin care nu a trecut insa neobsverata de Misty, femeia cu care artistul și-a intemeiat o familie.

- De fapt, actorul tocmai ce a fost surprins dand tarcoale casei artistei. Burcea conduce o simpla duba pe care se pare ca tot Andreea Balan i-o imprumuta ca sa mearga la magazin pentru a-și face cumparaturile necesare. In urma cu cateva zile, George Burcea a fost surprins in timp ce-și aștepta un amic.…

- Divorțul dintre Andreea Balan și George Burcea se apropie, iar dupa ce nenumarate ori i-a declarat razboi fostei sale soții, actorul a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro chiar in fața casei vedetei facand un gest la care nimeni nu se aștepta.

- Andreea Esca a renunțat la verigheta in aceasta perioada. Prezentatoarea Pro Tv a explicat ca nu va purta bijuterii in timpul pandemiei, iar profesorul Alexandru Rafila a comentat pe tema acestui aspect. Profesorul doctor Alexandru Rafila, reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, a discutat…

- Nimeni nu se aștepta ca doar la cateva luni de la casatorieși dupa 5 ani de relație, Andreea Balan și George Burcea sa ia decizia de a sedesparți. Cei doi nu au divorțat oficial, insa actorul și-a parasit familia inurma cu aproape doua luni.Au doua fete impreuna și acet lucru ii va lega pe viața,insa…