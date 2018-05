Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ucidere din culpa, in dosarul deschis dupa moartea politistului Bogdan Gigina, care facea parte din dispozitivul de insotire a ministrului. Conform DNA, incepand cu preluarea, la inceputul anului 2014, a functiei…

- Televiziunea americana NBC a fost data in judecata pentru ucidere din culpa de familia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant in apropiere de platoul de filmare al emisiunii "America's Got Talent".

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti s-au pronuntat, dupa un proces care a durat peste doi ani, intr-un dosar in care compania OMV Petrom SA a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce, in februarie 2014, un copil de noua ani a murit ca urmare intoxicatiei cu gaz de sonda in apropierea…