- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai in repriza a doua a meciului cu FC U Craiova 1948. ”O prima repriza nu foarte buna. Nu am reușit sa ne inchidem foarte bine. Am avut momente cand ne-am dus in pressing, dar am avut probleme la contraatacurile lor, la Bauza,…

- FCSB și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 22:30, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - FCU Craiova, live de la 22:30 Cele mai importante statistici Dunajska Streda - FCSB, prima manșa a turului…

- FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciul cu FCU Craiova, din etapa a 3-a din Liga 1. FCSB – FCU Craiova se joaca duminica, de la 22:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro. Dupa ce 25.000 de fani au susținut-o pe Arena Naționala la meciul cu Saburtalo, din turul 3 al Conference League,…

- FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, dupa o victorie dramatica cu Saburtalo, 4-2 (0-1 in tur), in manșa secunda a turului doi. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia). Roș-albaștrii joaca primul meci in deplasare Meciul de pe Arena Naționala a reprezentat…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a avut un discurs rezervat inaintea returului cu Inter d’Escaldes, din turul doi preliminar al Conference League. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 18:00. In prima manșa, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu cu Inter d’Escaldes, scor 3-0. „Toate meciurile sunt…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, este de parere ca vicecampioana ar fi putut caștiga meciul cu U Cluj daca Sorin Șerban nu ar fi fost pe teren. In minutul 4, Sorin Serban, titularizat in absenta lui Radunovic, l-a faultat tare pe Remacle. Serban a fost inlocuit la pauza. ”E inexplicabil…

- Antrenorul Universitatii Cluj, Erik Lincar, a declarat, duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-1, ca echipa sa putea obține toate ce trei puncte din confruntarea cu vicecampioana. „In general, imi place fotbalul curajos. Noi am mai avut și experiența derby-ului cu Dinamo și azi am folosit 9 jucatori…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, a ironizat infrangerea suferita de CFR Cluj, in meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, din Supercupa Romaniei. „A fost lume multa la meci? (n.r. – la Supercupa Romaniei, CFR Cluj – Sepsi) Arhiplin? Nu chiar arhiplin… semiarhiplin. Eu țin cu Sepsi de mic! Rondon…