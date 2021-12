Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da, cer timp. Dar eu am avut patru etape la dispoziție, patru meciuri in care am caștigat un singur punct și asta a fost. Am ramas in relație foarte buna cu familia Mititelu. Da, desparțirea a fost de comun acord. Ne-am strans mana, din pacate nu am reușit. Imi pare rau ca nu am reușit. Jucatorii au incercat,…